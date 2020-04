American Express bat le consensus de profit

American Express bat le consensus de profit









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — American Express a publié pour son premier trimestre fiscal un bénéfice net de 367 millions de dollars soit 41 cents par titre, contre 1,55 milliard de dollars et 1,80$ par titre un an auparavant. Hors éléments non récurrents, le bénéfice ajusté par action a représenté 1,98$ par titre, contre un consensus FactSet de 1,46$. Les revenus trimestriels ont quant à eux régressé de 1% à 10,31 milliards de dollars, contre un consensus de 10,7 milliards. Les revenus de services consommateurs ont augmenté de 4% en glissement annuel, mais les revenus de services réseau ont chuté de 10%. Stephen Squeri, le directeur général de l'affaire, estime que la détérioration de l'économie du fait du covid-19, qui a débuté au premier trimestre et s'est accélérée en avril, "a dramatiquement impacté les volumes".