American Express atomise le consensus, avec la reprise de la consommation

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — American Express a battu le consensus de place pour le second trimestre fiscal, avec la reprise des dépenses de consommation et l'amélioration économique. Le bénéfice net, soutenu par une reprise de provisions pour pertes de crédit de 866 M$, s'est établi à 2,28 milliards de dollars et 2,80$ par action, contre 257 millions de dollars et 29 cents par titre un an plus tôt. Le consensus était de 1,67$ de bpa. Hors dépenses d'intérêt, AmEx a affiché des revenus trimestriels mondiaux en vive progression de 33% en comparaison de l'an dernier, à 10,24 milliards de dollars. "Nos bons résultats du deuxième trimestre montrent que les mesures que nous avons prises pour gérer l'entreprise pendant la pandémie et notre stratégie d'investissement pour reconstruire notre dynamique de croissance portent leurs fruits", a déclaré Stephen J. Squeri, président-directeur général.