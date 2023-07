American Equity Investment Life : racheté par Brookfield Reinsurance pour 4,3 milliards

(Boursier.com) — American Equity Investment Life Holding va être racheté par Brookfield Reinsurance dans le cadre d'une transaction en numéraire et en actions d'environ 4,3 milliards de dollars. La branche de réassurance de Brookfield a accepté d'acquérir toutes les actions de l'assureur américain qu'elle ne possède pas encore pour 55$ pièce, soit avec une prime de 35% par rapport au cours de clôture d'American Equity du 23 juin, le dernier jour de bourse précédent les rumeurs d'intérêt de Brookfield. Brookfield et AEL ont précisé que l'accord se décompose en 38,85$ en espèces et le reste en actions Brookfield Asset Management. Brookfield Reinsurance est déjà le principal actionnaire de la firme basée à West Des Moines, dans l'Iowa, avec une participation d'environ 20%.

AEL, qui propose des rentes - un contrat d'assurance que les clients achètent généralement pour bénéficier d'un flux de revenus réguliers après leur départ à la retraite - deviendra une société privée une fois l'opération conclue, au cours du premier semestre de l'année prochaine. L'opération visant à racheter l'un des derniers fournisseurs de rentes indépendants aux États-Unis porte les actifs sous gestion de Brookfield Reinsurance à environ 100 milliards de dollars.