American Airlines : vent d'optimisme

(Boursier.com) — A l'image d'United, American Airlines flambe en pré-séance à Wall Street, soutenu par la perspective d'un retour aux profits au deuxième trimestre après une perte moins forte qu'attendu au cours des trois premiers mois de l'année. La première compagnie américaine a essuyé une perte ajustée par action de 2,32 dollars au premier trimestre contre un déficit de 4,32$ un an plus tôt et un consensus positionné à 2,42$. Les revenus ont augmenté de 122% pour atteindre 8,9 Mds$, là où les analystes tablaient sur 8,82 Mds$.

Le transporteur a notamment réalisé des ventes record en mars, dépassant pour la première fois depuis le début de la pandémie les niveaux de 2019. La demande de voyages d'affaires s'est régulièrement améliorée au niveau domestique à mesure que les bureaux ont rouvert et que les restrictions de voyage ont été levées, tout comme la demande de voyages internationaux a considérablement augmenté avec la fin des restrictions dans certaines parties du monde. "La demande est très forte et, par conséquent, nous prévoyons d'être rentables au deuxième trimestre sur la base de nos hypothèses actuelles sur le prix du carburant", a déclaré le directeur général Robert Isom.

Sur la base des tendances actuelles, la société s'attend à ce que ses capacités au deuxième trimestre représentent environ 92% à 94% du niveau observé sur la même période de 2019. Elle prévoit également que son chiffre d'affaires total soit de 6% à 8% supérieur à celui du deuxième trimestre. 2019. American offrira cet été le plus important réseau parmi les compagnies aériennes américaines avec une moyenne de plus de 5.800 départs quotidiens.