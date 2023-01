American Airlines : un quatrième trimestre record

(Boursier.com) — American Airlines gagne du terrain en pré-séance à Wall Street, la première compagnie aérienne américaine étant la dernière du secteur à dévoiler de solides comptes trimestriels et a affiché son optimisme pour le nouvel exercice. Le transporteur a profité d'une demande toujours très forte de voyage pendant la période cruciale des fêtes malgré la vive hausse des prix des billets.

Sur le trimestre clos le 31 décembre, le groupe a dégagé un bénéfice ajusté de 827 millions de dollars, ou 1,17$ par action, supérieur à l'estimation des analystes de 1,15$, contre une perte de 921 M$ un an auparavant. Les revenus ont bondi de 40% à 13,19 Mds$, un niveau record pour un quatrième trimestre. American et ses partenaires régionaux ont opéré plus de 475.000 vols au quatrième trimestre, avec un coefficient de remplissage moyen de 83,9%.

"Alors que nous tournons notre attention vers 2023, nous continuerons à donner la priorité à la fiabilité, à la rentabilité et à la réduction de la dette", a déclaré le directeur général du groupe de Fort Worth, Robert Isom. American Airlines a terminé l'année avec 12 milliards de dollars de liquidités disponibles.

La société anticipe un bpa ajusté de 2,50$ à 3,50$ en 2023, contre 50 cents un an plus tôt, et 1,89$ de consensus. Le transporteur prévoit une année rentable malgré un premier trimestre qui sera 'à peu près à l'équilibre' (le consensus table sur un bpa de 8 cents au premier trimestre). American table sur des capacités en hausse de 10% en glissement annuel au premier trimestre et de 8% sur l'ensemble de 2023. Les revenus unitaires, une mesure clef dans le secteur, grimperont jusqu'à 27% sur le premier trimestre mais afficheront une hausse à un seul chiffre sur l'exercice.