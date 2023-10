American Airlines : tombe dans le rouge

(Boursier.com) — American Airlines est tombé dans le rouge au troisième trimestre et abaisse, à son tour, ses prévisions 2023 en raisons de la flambée des prix du carburant et de ma hausse de ses coûts salariaux. La première compagnie américaine a essuyé une perte nette de 545 millions de dollars ou 83 cents par action sur le trimestre clos fin septembre, contre un bénéfice de 483 M$ et 69 cents par titre un an plus tôt. Le bpa ajusté s'établit à 0,38$ tandis que les revenus d'exploitation ont légèrement augmenté pour atteindre 13,48 milliards de dollars.

Le bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année est désormais attendu entre 2,25 et 2,50 dollars, contre une fourchette précédente de 3 à 3,75$, et 2,34$ de consensus. La marge opérationnelle ajustée devrait de son côté atteindre 7% environ, contre 8 à 10% visés précédemment. Le bénéfice par action ajusté du quatrième trimestre sera par ailleurs stable par rapport à 2022 alors que les capacités devraient augmenter de 4,5 à 6,5%. La recette totale par siège-mille disponible (TRASM), un indicateur clef sectoriel du pouvoir de fixation des prix, devrait reculer de 5,5% à 7,5% par rapport à la même période de l'année précédente.

American Airlines avait prévenu en août que les coûts du troisième trimestre augmenteraient à la suite d'un nouvel accord avec ses pilotes, qui prévoyait plus de 9,6 milliards de dollars d'augmentations de salaires et d'avantages sociaux sur quatre ans.