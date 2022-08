American Airlines s'engage aussi sur le futur avion supersonique 'Overture'

(Boursier.com) — American Airlines mise à son tour sur le futur avion supersonique 'Overture'. Après United Airlines l'an passé, la première compagnie américaine annonce la signature d'un accord avec Boom Supersonic afin d'acquérir 20 'Overture', avec une option pour 40 unités supplémentaires. Le futur appareil supersonique destiné à l'aviation civile sera construit en 2025 et doit entrer en service en 2029. Ce contrat gonfle le carnet de commandes de la startup basée à Denver à 35 engagements fermes et 130 options.

Une fois opérationnel, 'Overture' devrait être le premier avion commercial à ne pas émettre de carbone dès sa mise en service dans la mesure où il sera optimisé pour fonctionner qu'avec du 'carburant d'aviation durable' (SAF). Le prix de l'appareil est de 200 millions de dollars.

'Overture' est conçu pour transporter 65 à 80 passagers à une vitesse deux fois supérieure à l'avion commercial le plus rapide d'aujourd'hui, avec une autonomie de 4.250 milles marins. Il devrait ainsi permettre de relier Miami à Londres en un peu moins de cinq heures et Los Angeles à Honolulu en trois heures. " Nous sommes fiers de partager notre vision d'un monde plus connecté et durable avec American Airlines ", a déclaré Blake Scholl, fondateur et DG de Boom.