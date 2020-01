American Airlines résiste plutôt bien à l'immobilisation du 737 MAX

Crédit photo © American Airlines

(Boursier.com) — American Airlines vient de dévoiler des résultats trimestriels en demi-teinte, la guidance pour l'exercice 2020 étant notamment jugée décevante par les opérateurs. Sur les trois mois clos fin décembre, le transporteur a enregistré un bénéfice net de 414 M$ contre 325 M$ un an plus tôt pour des revenus de 11,31 Mds$, en hausse de 3,4% sur un an. Le bpa ajusté ressort à 1,15$, contre 97 cents un an plus tôt, et 1,14$ de consensus. La marge opérationnelle ajustée s'établit à 6% contre 5,8% un an auparavant. La recette unitaire s'est améliorée de 0,9 point sur la période.

American Airlines n'anticipe pas un retour du 737 MAX avant, au moins, le 3 juin prochain. L'immobilisation de l'appareil a contraint la première compagnie américaine à annuler environ 10.000 vols au quatrième trimestre.

Pour l'exercice 2020, le groupe table sur un bpa ajusté compris entre 4 et 6$, contre un consensus de 5,06$ et sur une marge avant impôt, hors éléments exceptionnels, "approximativement stable d'une année sur l'autre", par rapport aux 6,3% de 2019.

"Au cours du quatrième trimestre, nous avons fait d'importants progrès pour résoudre les problèmes qui ont eu un impact sur nos activités en 2019 et, grâce à notre incroyable équipe, nous avons terminé l'année avec le meilleur trimestre jamais enregistré d'un point de vue opérationnel", déclare Doug Parker, PDG de l'entreprise. La direction estime être en mesure de générer environ 6 milliards de dollars de flux de trésorerie disponibles au cours des deux prochaines années.