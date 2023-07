American Airlines rehausse ses prévisions

(Boursier.com) — American Airlines a dépassé les attentes en matière de bénéfices et affiché des revenus records au deuxième trimestre. Comme Delta Air et United Airlines, la compagnie aérienne a relevé ses prévisions de bénéfices pour l'année. American Airlines a annoncé un bénéfice de 1,34 milliard de dollars pour le deuxième trimestre, avec de fortes ventes de billets et une baisse significative des prix de carburants. Les revenus ont augmenté de 5% pour atteindre un record de 14,06 milliards. La baisse des prix des carburants s'est traduite par une économie de 1,3 milliard de dollars. Le groupe s'attend maintenant à gagner entre 3 et 3,75$ par action sur l'année. Le consensus FactSet était de 3,12$, alors que la guidance antérieure se situait entre 2,5 et 3,5$. Pour le deuxième trimestre, hors éléments, American Air a dégagé un bpa de 1,92$ par action, contre un consensus de 1,6$. Les revenus ont également dépassé les prévisions de Wall Street.