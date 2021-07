American Airlines : quel redressement !

Crédit photo © American Airlines

(Boursier.com) — American Airlines, le transporteur aérien américain, a renoué avec les bénéfices au second trimestre avec la reprise du trafic et de la demande. Le groupe a ainsi dégagé un bénéfice net de 19 millions de dollars et 3 cents par titre, contre une perte de 2,07 milliards de dollars et 4,82$ par titre sur la période correspondante de l'an dernier. Les revenus du second trimestre ont totalisé 7,5 milliards de dollars, en progression de 87% séquentiellement, en comparaison du premier trimestre 2021. Hors exceptionnels, le résultat trimestriel est tout de même encore dans le rouge de 1,1 milliard de dollars et 1,69$ par action. Le consensus était de 2,41$ de perte ajustée par action pour 7,14 milliards de revenus. La compagnie a terminé le trimestre avec 21,3 milliards de dollars de liquidités disponibles, un record.