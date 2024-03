American Airlines passe une très grosse commande d'avions auprès de Boeing, Airbus et Embraer

(Boursier.com) — Pas de jaloux. American Airlines vient de dévoiler une très grosse commande d'appareils monocouloirs auprès de Boeing, Airbus et Embraer. Dans le détail, la compagnie américaine va acheter 85 B737MAX10, 85 Airbus A321neo et 90 E175. Elle dispose également d'options et de droits d'achat sur 193 appareils supplémentaires. Dans le cadre de la commande passée auprès de Boeing, AAL a converti une commande existante de 30 737 MAX 8 en 737 MAX 10. Il s'agit par ailleurs du premier accord majeur pour Boeing et son 737 Max depuis l'incident survenu en début d'année sur un vol d'Alaska Airlines.

Ces accords s'inscrivent dans le cadre de l'investissement continu d'American visant à accroître et améliorer sa flotte régionale. Grâce à ces accords, American s'assure de précieux créneaux de production sur un marché restreint pour les nouveaux avions, les deux grands constructeurs aéronautiques ayant largement vendu leurs avions monocouloirs jusqu'à la fin de la décennie. Cette commande permettra également à American de remplacer certains de ses plus anciens avions monocouloirs énergivores par des modèles plus efficaces dotés de davantage de sièges haut de gamme.

"Au cours de la dernière décennie, nous avons investi massivement pour moderniser et simplifier notre flotte, qui est la plus grande et la plus jeune parmi les opérateurs américains", a déclaré le DG d'American, Robert Isom. " Ces commandes continueront à alimenter notre flotte avec des avions plus récents et plus efficaces afin que nous puissions continuer à offrir le meilleur réseau et une fiabilité opérationnelle record à nos clients". Avec cette annonce, American a désormais 440 avions en commande.