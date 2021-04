American Airlines : nouvelles pertes mais la situation s'améliore

(Boursier.com) — American Airlines anticipe une baisse d'environ 40% de ses revenus au deuxième trimestre par rapport à la même période de 2019 après avoir essuyé de nouvelles pertes sur les trois premiers mois de l'année. Sur le trimestre clos fin mars, la compagnie enregistre un déficit de 1,3 milliard de dollars ou 1,97$ par titre contre une perte de 2,24 Mds$ et 5,26$ par action un an plus tôt. Les revenus ont fondu de 55% à 4,01 Mds$, en ligne avec les attentes. La perte ajustée par action ressort à 4,32$ contre 4,30$ de consensus.

AA a brûlé environ 4 M$ par jour en mars contre 30 M$ au quatrième trimestre. Le groupe s'attend à finir le deuxième trimestre avec environ 19,5 Mds$ de liquidités. "Pour ce qui est de l'avenir, avec la dynamique enclenchée au premier trimestre, nous voyons des signes de reprise continue de la demande", a déclaré le directeur général, Doug Parker.