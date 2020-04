American Airlines : lourde perte trimestrielle

Crédit photo © American Airlines

(Boursier.com) — American Airlines vient de publier des résultats trimestriels inférieurs aux attentes des analystes et s'attend à brûler environ 70 millions de dollars de trésorerie par jour au deuxième trimestre ! La première compagnie américaine a essuyé une perte nette de 2,241 milliards de dollars ou 5,26$ par action au cours des trois premiers mois de l'année contre un profit de 185 M$ ou 41 cents par titres un an plus tôt. La perte nette ajustée par action ressort à 2,65$ contre 2,08$ de consensus. Le groupe essuie ainsi sa première perte trimestrielle depuis qu'il est sorti de la protection de la loi américaine sur les faillites en 2013.

Les revenus ont reculé de 19,6% à 8,5 Mds$, contre un consensus de 9,3 Mds$. Le transporteur a terminé le trimestre avec 6,8 Mds$ de liquidités, et a accès à 10,6 Mds$ supplémentaires via les aides fournies par le gouvernement américain.

Le transporteur va réduire ses investissements de 12 Mds$ et accélérer le processus de sortie de ses appareils les plus anciens. Il a également décidé de suspendre tous ses plans de retour aux actionnaires, y compris les rachats d'actions et les dividendes.

"Jamais auparavant notre compagnie aérienne, ou notre industrie, n'a été confrontée à un défi aussi important", a déclaré le PDG, Doug Parker. "Nous avons beaucoup de travail difficile devant nous. Et même si l'incertitude plane encore sur ce qui nous attend, nous sommes convaincus que grâce au dévouement des équipes d'American Airlines et à nos actions rapides, nous y parviendrons".