American Airlines : l'optimisme est de mise

(Boursier.com) — American Airlines se joint à la fête. Après ses concurrents Delta Air Lines et United, la première compagnie américaine annonce des résultats supérieurs aux attentes des analyses au troisième trimestre ainsi que de solides prévisions pour la fin d'année. Sur les trois derniers mois de 2022, le transporteur table sur un bpa ajusté compris entre 50 et 70 cents, contre 27 cents de consensus, pour un chiffre d'affaires en hausse de 11% à 13% malgré des capacités inférieures de 5 à 7% au niveau du quatrième trimestre 2019.

"La demande reste forte et il est clair que les clients aux États-Unis et dans d'autres parties du monde continuent d'apprécier les voyages en avion et la capacité de se reconnecter après la pandémie", déclare le directeur général d'AA, Robert Isom.

Au troisième trimestre, la compagnie a dégagé un bénéfice net de 483 M$, soit un bpa ajusté de 69 cents, contre 60 cents de consensus, pour des revenus de 13,5 milliards de dollars, en hausse de 13% par rapport à la même période de 2019. Ces recettes records ont été dégagées malgré des capacités inférieures de 9,6% au niveau d'avant-crise.

Les principaux transporteurs américains sont optimistes quant à la poursuite de la dynamique actuelle, la réouverture des frontières et le renforcement du dollar encourageant les Américains à voyager à l'étranger. Les voyages d'affaires, qui ont été les plus lents à se redresser, sont de leur côté stimulés par le retour des salariés aux bureaux.