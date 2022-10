American Airlines investit aussi dans Universal Hydrogen

(Boursier.com) — American Airlines mise aussi sur l'hydrogène. La première compagnie aérienne américaine annonce une prise de participation stratégique dans Universal Hydrogen, une société qui construit un réseau de distribution et de logistique d'hydrogène 'vert' pour l'aviation. L'investissement soutient les objectifs climatiques du transporteur visant à réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2035, et à atteindre la 'neutralité carbone' d'ici 2050.

Universal Hydrogen prévoit de commencer les livraisons d'hydrogène pour les avions régionaux en 2025, avec des plans pour étendre ses services aux avions monocouloirs plus gros - d'abord pour l'alimentation auxiliaire à la fin des années 2020, puis comme carburant principal d'ici le milieu des années 2030. Étant donné que ces segments représentent les deux tiers des émissions de l'aviation - et que l'hydrogène vert est un véritable carburant sans carbone - ces avancées mettent l'aviation sur la bonne voie pour atteindre les objectifs d'émissions de l'Accord de Paris.

"Cette technologie a le potentiel de changer la donne et de placer l'industrie en bonne voie pour atteindre un vol zéro émission", a déclaré le directeur financier d'AAL, Derek Kerr. "En tant que plus grande compagnie aérienne au monde, American a la responsabilité d'exercer un leadership pour rendre l'aviation durable. Notre investissement dans Universal Hydrogen représente un vote de confiance pour l'hydrogène vert en tant qu'élément clé d'un avenir durable pour notre industrie".

American rejoint Airbus Ventures, GE Aviation et Toyota Ventures, ainsi que plusieurs grands producteurs d'hydrogène et loueurs d'avions, en tant qu'investisseurs stratégiques dans Universal Hydrogen. Aucun détail financier n'a été dévoilé. "Avec nos investisseurs, nous mettons en place la chaîne de valeur de bout en bout pour faire de l'aviation à hydrogène une réalité commerciale à court terme", a déclaré Paul Eremenko, co-fondateur et DG d'Universal Hydrogen. "Cette décision d'American est un signal fort que les clients veulent une véritable solution zéro émission pour l'aviation de passagers et sont prêts à soutenir des mesures concrètes et pragmatiques pour y parvenir rapidement".