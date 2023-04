American Airlines : dépasse légèrement les attentes au premier trimestre

(Boursier.com) — American Airlines évolue peu après la publication de ses comptes trimestriels. La première compagnie aérienne américaine a dégagé sur les trois premiers mois de 2023 un bénéfice net de 10 millions de dollars, soit 0,02$ par titre, contre une perte de 1,635 Md$ un an auparavant. Le bpa ajusté s'établit à 0,05$ contre un consensus de 0,04$. Les revenus bondissent de 37% à 12,2 Mds$, un record pour un premier trimestre, et le cash-flow opération atteint le niveau record de 3,3 Mds$. Le transporteur, qui bénéfice de la forte demande de voyages à l'étranger, confirme viser un bpa ajusté 2023 compris entre 2,5 et 3,5$. Il table par ailleurs sur un bpa ajusté de 1,2 à 1,4$ au deuxième trimestre contre un consensus de 1,13$.