American Airlines : condamné aux Etats-Unis

(Boursier.com) — American Airlines va devoir payer l'addition. La première compagnie américaine a été condamnée à une amende de 4,1 millions de dollars, la plus lourde de ce type à ce jour, pour avoir laissé, à de multiples reprises, des passagers dans un avion au sol pendant trois heures ou plus sans leur donner la possibilité de sortir.

Le ministère américain des Transports a déclaré que cette action faisait partie d'une intensification des mesures de répression débutée l'année dernière après que le secrétaire Pete Buttigieg eut commencé à dénoncer les transporteurs pour de longs retards et des annulations de vols. "Il s'agit de la dernière action en date dans le cadre de nos efforts continus pour faire respecter les droits des passagers aériens", a déclaré P.Buttigieg dans un communiqué. "Qu'il s'agisse de retards extrêmes sur le tarmac ou de problèmes d'obtention de remboursements, le DOT continuera de protéger les consommateurs et de tenir les compagnies aériennes responsables".

La loi américaine interdit aux transporteurs effectuant des vols intérieurs de rester sur le tarmac d'un aéroport pendant plus de trois heures sans ramener l'avion aux portes pour permettre aux passagers de débarquer. Le DOT a allégué qu'American avait violé les règles sur 43 vols intérieurs entre 2018 et 2021. Au total, 5 821 passagers se trouvaient à bord des vols, a précisé l'agence. Il existe des exceptions dans le cadre desquelles les compagnies aériennes sont autorisées à contourner les règles, notamment pour des raisons de sûreté et de sécurité, mais le DoT a déclaré qu'aucun de ces facteurs n'avait été retenu pour les vols identifiés.