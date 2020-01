American Airlines a conclu un accord confidentiel avec Boeing sur le 737 MAX

(Boursier.com) — American Airlines, fortement pénalisé par l'interdiction de voler du 737 MAX, a conclu un accord confidentiel avec Boeing pour compenser les pertes subies en 2019. Alors que la direction de la première compagnie américaine estimait dernièrement le coût lié à l'immobilisation de l'appareil à 540 millions de dollars sur l'exercice 2019, le management a indiqué que l'indemnisation serait versée sur plusieurs années et qu'elle allait utiliser plus de 30 millions de dollars pour le programme de répartition des bénéfices de l'entreprise aux salariés. Boeing a déjà conclu plusieurs accords du même type avec différents transporteurs, dont AeroMexico et Soutshwest, sans en dévoiler le contenu. American Airlines dispose à l'heure actuelle de 24 737 MAX. Elle espère un retour dans les airs du best-seller de Boeing au mois d'avril, ce qui semble toutefois encore loin d'être assuré.