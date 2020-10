American Airlines : 2,4 milliards de dollars de pertes trimestrielles

Crédit photo © American Airlines

(Boursier.com) — 2 ,4 milliards de dollars. Voici le montant de la nouvelle perte trimestrielle d'American Airlines. La première compagnie aérienne américaine a dévoilé une troisième perte trimestrielle consécutive alors que les restrictions de voyage liées à la pandémie de coronavirus se poursuivent. Le transporteur texan, qui a vu ses revenus plonger de 73% sur les trois mois clos fin septembre, à 3,2 Mds$, a essuyé une perte ajustée par action de 5,54$ contre un bpa de 1,42$ un an plus tôt.

Le groupe, qui a encore brûlé 44 M$ de cash par jour sur la période, estime que sa consommation de trésorerie quotidienne devrait être comprise entre 25 et 30 M$ sur les trois derniers mois de l'année. Il prévoit de lever un milliard de dollars supplémentaires pour renforcer son bilan et devrait finir l'exercice avec plus de 13 Mds$ de liquidités disponibles.

American continue de prendre des mesures énergiques pour réduire ses coûts et préserver ses liquidités. La compagnie estime qu'elle a diminué d'environ 17 milliards de dollars ses budgets de fonctionnement et d'investissement pour 2020. Elle a retiré plus de 150 avions de sa flotte, de façon permanente ou temporaire. En plus des retraits précédemment annoncés des Boeing 757, Boeing 767, Embraer E190, Airbus A330-300, Bombardier CRJ-200 et de certains autres avions régionaux, elle a récemment décidé de retirer définitivement la totalité de ses 15 Airbus A330-200. Elle a également conclu un accord avec Boeing pour obtenir le droit de reporter à 2023 et 2024 les livraisons de 18 737 MAX, dont les livraisons étaient prévues en 2021 et 2022.

Du côté des effectifs, plus de 20.000 salariés ont opté pour un départ anticipé ou un congé de longue durée, et 19.000 autres ont été remerciés le 1er octobre à la suite de la non prolongation du mécanisme d'aide au financement des salaires dont a bénéficié le secteur du transport aérien outre-Atlantique.

Enfin, si la situation s'améliore lentement aux Etats-Unis avec une hausse de la demande de passagers et des coefficients de remplissage au cours du troisième trimestre, ces deux éléments restent nettement inférieurs aux niveaux de 2019. La compagnie continuera à faire correspondre ses capacités aux tendances observées en matière de réservations et s'attend actuellement à ce que ses capacités représentent moins de la moitié de celles de l'année précédente au quatrième trimestre, avec notamment une baisse de 75% des capacités internationales long-courrier.