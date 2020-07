Americain Airlines : va supprimer 25% de son programme international pour l'été 2021

(Boursier.com) — Americain Airlines va réduire de 25% son programme international pour l'été 2021 par rapport aux niveaux pré-pandémiques. Un nouveau signe que la reprise des vols long-courrier sera très lente dans un secteur ravagé par la crise liée à la pandémie de coronavirus. Le transporteur va supprimer 15 lignes et se concentrera sur la desserte de l'Asie, à Dallas-Fort Worth au lieu de Los Angeles.

Le trafic d'affaires international, le segment le plus lucratif pour les compagnies aériennes, devrait être le dernier secteur de l'industrie à se remettre des restrictions imposées par les gouvernements et les entreprises en matière de voyages. American ne s'attend pas à ce que la demande internationale, pour les affaires ou les loisirs, revienne au niveau de 2019 avant 2022 au plus tôt, a déclaré Brian Znotins, vice-président de la planification du réseau au sein de la première compagnie américaine.

En juillet, le transporteur basé à Fort Worth n'assurera que 20% de ses vols internationaux pré-crise. "Notre trajectoire de croissance restera la même - nous avons juste pris trois à quatre ans sur cette croissance. Et 2022-2023 devrait revenir aux niveaux de 2019, et nous continuerons à croître à partir de là comme nous l'avions prévu. C'est comme si nous avions effacé trois ans d'histoire", a affirmé le dirigeant.