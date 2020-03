Americain Airlines va demander 12 Mds$ d'aides à l'Etat américain

Crédit photo © American Airlines

(Boursier.com) — Americain Airlines a sollicité jusqu'à 12 milliards de dollars d'aides gouvernementales en s'engageant à exclure tout départ contraint et toute réduction de salaire pendant les six prochains mois, a déclaré la direction dans une note destinée à ses salariés.

La première compagnie américaine est éligible à environ 6 milliards de dollars de subventions salariales et 6 milliards de dollars de prêts dans le cadre du plan de relance de l'administration Trump destiné à aider le secteur à faire face à une situation sans précédent. Entre les fonds publics et sa propre trésorerie, American pourra voler "même dans le pire des scénarios possibles", ont déclaré le directeur général Doug Parker et le président Robert Isom dans le mémo adressé aux employés.

"Bien que nous soyons confiants qu'American et notre équipe vont maintenant traverser cette tempête, il ne fait aucun doute que nous aurons plus de membres d'équipage que nécessaire pour réaliser un programme de vols considérablement réduit au cours des prochains mois". Dans ces conditions, le mangement prévoit d'améliorer les conditions de congé volontaire non payé et les options de retraite anticipée pour les PNC et certains autres employés.

American comptait 133.700 employés à plein temps en 2019. Les salaires et les avantages sociaux constituent sa principale dépense opérationnelle, représentant 34% des coûts totaux du transporteur.