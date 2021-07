AMD triple son bénéfice

(Boursier.com) — AMD a affiché une forte croissance au second trimestre et fourni par ailleurs une guidance de revenus optimiste. Le numéro deux des microprocesseurs a affiché au T2 un bénéfice net de 710 millions de dollars, 58 cents par titre, plus que triplé en glissement annuel. Les revenus se sont envolés de 99% à 3,8 milliards de dollars. La publication confirme les gains de parts de marché du groupe au détriment d'Intel. "Nous progressons significativement plus vite que le marché avec une forte demande sur nos activités", résume Lisa Su, directrice générale d'AMD. Pour le troisième trimestre, le groupe envisage des revenus voisins de 4,1 milliards de dollars, plus ou moins 100 millions. Le consensus de Wall Street était de 3,8 milliards de dollars. AMD dope par ailleurs ses anticipations annuelles et prévoit désormais des revenus en croissance de 60%, contre une guidance antérieure de +50%.