AMD : sanctionné après des prévisions décevantes, l'IA en question

(Boursier.com) — AMD ne rassure pas. Dans un marché de plus en plus nerveux, le numéro deux des processeurs informatiques a jeté un nouveau froid hier soir en dévoilant des prévisions inférieures aux attentes et en manquant les estimations des analystes concernant les ventes de puces pour PC et centres de données au premier trimestre. Sur les trois premiers mois de l'année, la firme a enregistré un bpa ajusté de 60 cents contre 1,13$ un an plus tôt, pour des revenus en repli de 9,1% à 5,35 milliards de dollars, soit la baisse la plus prononcée depuis 2019. Les analystes tablaient sur un bpa ajusté de 57 cents pour un chiffre d'affaires de 5,31 Mds$. La marge brute ajustée s'est établie à 50%, en retrait de 3 points sur un an, tandis que le free cash-flow a chuté de 65% à 328 M$ (1,26 Md$ de consensus).

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre sera de 5,3 milliards de dollars, plus ou moins 300 millions de dollars, a déclaré AMD. Cela se compare à une prévision moyenne des analystes de 5,51 Mds$. La marge brute, indicateur très suivi dans le secteur, est anticipée à environ 50%, contre un consensus de 50,4%.

Lisa Su, la DG d'AMD, s'est voulu rassurante en affirmant lors d'une conférence téléphonique que le premier trimestre constituait le point bas du marché pour l'activité PC de l'entreprise et l'industrie dans son ensemble. "Nous restons confiants dans notre capacité à croître au second semestre", a-t-elle déclaré. Une partie de cette croissance, selon la dirigeante, proviendra d'une puce appelée MI300, qui sera en concurrence avec les puces phares de Nvidia pour l'intelligence artificielle.

Comme son plus grand rival Intel, AMD traverse l'un des pires ralentissements de l'histoire de l'industrie des ordinateurs personnels, qui souffre de l'effet post-pandémie. Un autre défi pour AMD : les plus grands fournisseurs de cloud se concentrent sur l'achat d'équipements destinés au développement de l'intelligence artificielle - un domaine où le fabricant de puces commence tout juste à s'établir et où Nvidia a clairement une longueur d'avance. "Nous restons confiants dans notre croissance au second semestre alors que les marchés des PC et des serveurs se renforcent et que nos nouveaux produits se multiplient", a pour sa part déclaré le directeur financier, Jean Hu.

Pas suffisant pour rassurer le marché : le titre AMD plongeait de plus de 6% en post-séance hier à Wall Street.