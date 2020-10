AMD s'offre Xilinx pour 35 Mds$ en titres

(Boursier.com) — L 'information avait filtré dans le 'Wall Street Journal' la semaine passée. Elle est désormais officielle. Advanced Micro Devices va racheter son concurrent Xilinx dans le cadre d'une transaction entièrement en actions qui valorise ce dernier 35 milliards de dollars. L'opération permettra à AMD d'élargir considérablement sa gamme de produits et sa clientèle sur les divers marchés en croissance où Xilinx est un leader établi. Elle permettra notamment à AMD de davantage concurrencer Intel et Nvidia sur le très lucratif marché des composants informatiques pour centres de données.

L'opération devrait être immédiatement relutive sur les marges d'AMD, son bénéfice par action et sa génération de flux de trésorerie disponible et permettre une croissance de premier plan dans le secteur.

"L'acquisition de Xilinx marque la prochaine étape de notre parcours visant à faire d'AMD le leader du calcul haute performance et le partenaire de choix des plus grandes et des plus importantes entreprises technologiques du monde", a déclaré le Dr Lisa Su, PDG d'AMD. "Il s'agit d'une combinaison vraiment convaincante qui créera une valeur significative pour toutes les parties prenantes, y compris les actionnaires d'AMD et de Xilinx qui bénéficieront de la croissance future et du potentiel de hausse de la société combinée. L'équipe de Xilinx est l'une des plus fortes du secteur et nous sommes ravis de l'accueillir dans la famille AMD. En combinant nos équipes d'ingénieurs de classe mondiale et notre expertise approfondie du domaine, nous créerons un leader de l'industrie avec la vision, le talent et l'envergure nécessaires pour définir l'avenir du calcul haute performance".

Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Xilinx recevront 1,7234 titre AMD pour chaque titre détenu. Après la clôture, les actionnaires actuels d'AMD détiendront environ 74% de la société combinée sur une base entièrement diluée. AMD prévoit de réaliser des gains d'efficacité opérationnelle d'environ 300 millions de dollars au cours des 18 mois suivant la clôture de la transaction, principalement grâce à des synergies en matière de coûts des biens vendus, d'infrastructures partagées et à la rationalisation de zones communes.

La transaction a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration des deux sociétés. Elle devrait être finalisée d'ici la fin 2021 une fois les diverses approbations réglementaires obtenues.

Le Dr Lisa Su dirigera la société fusionnée. Victor Peng, PDG de Xilinx, rejoindra AMD en tant que président responsable des activités et des initiatives de croissance stratégique de Xilinx. En outre, au moins deux directeurs de Xilinx rejoindront le conseil d'administration d'AMD.