AMD : résultats en ligne, mais prévisions revues en baisse

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Après Intel, le 23 avril, AMD, l'autre géant des microprocesseurs, a publié à son tour ses comptes du premier trimestre, qui sont ressortis globalement conformes aux attentes des marchés. Le groupe a fait état après la clôture de Wall Street d'un bénéfice net de 162 millions de dollars (14 cents par action), contre 16 M$ (1 cent par action) un an plus tôt. En données ajustées des éléments exceptionnels, le bpa s'élève à 18 cents, conforme aux attentes des marchés, contre un bpa de 6 cents au 1er trimestre 2019.

Le chiffre d'affaires a atteint 1,79 milliard de dollars, légèrement supérieur au consensus logé à 1,78 Md$. Il est en hausse de 41% par rapport au 1,27 Md$ encaissé au cours de la même période l'année précédente.

Le cours de l'action AMD perdait cependant 4% mardi soir dans les cotations électroniques après la clôture de Wall Street, suite à la publication de ces comptes.

Perspectives revues en baisse pour 2020

Pour le 2e trimestre, AMD s'attend à des ventes situées entre 1,75 Md$ et 1,95 Md$ en ligne avec le consensus qui s'établit à 1,8 Md$. Malgré la crise du Covid-19, AMD n'a pas renoncé à faire des prévision annuelles, mais a revu ses ambitions de ventes à la baisse. Le fabricant de puces s'attend encore à une hausse de 20% à 30% de ses ventes cette année par rapport à 2019, contre une fourchette de +28% à +30% auparavant. L'objectif de marge brute est maintenu à 45% en données ajustées.

La semaine dernière, Intel avait pour sa part suspendu sa "guidance" pour l'ensemble de l'exercice 2020 et avait fait les prévisions suivantes pour le 2e trimestre : un bpa ajusté de 1,10$ et des ventes de l'ordre de 18,5 Mds$. Les analystes s'attendaient à un bpa de 1,20$ et à des ventes de 17,79 Mds$. Pour la suite, le groupe avait dit s'attendre à une faible demande de la part des entreprises comme des pouvoirs publics au second semestre 2020.