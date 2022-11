AMD rebondit à Wall Street, après ses résultats

(Boursier.com) — AMD , le géant américain des processeurs, a légèrement dépassé hier soir le consensus de Wall Street en termes de bénéfices trimestriels et de revenus. L'expansion dans les processeurs pour serveurs a soutenu les comptes, compensant la faiblesse du segment PC. La guidance du trimestre entamé est inférieure aux attentes, le groupe tablant sur des revenus de 5,5 milliards de dollars environ, plus ou moins 300 millions, mais cela marque toujours une croissance en glissement annuel, sur un secteur au ralenti avec la faiblesse de la demande des consommateurs. Pour l'exercice, AMD anticipe des revenus d'environ 23,5 milliards de dollars, plus ou moins 300 millions, ce qui traduirait une progression de 43% en comparaison de 2021. Pour le troisième trimestre 2022, le groupe a affiché des revenus de 5,56 milliards de dollars en croissance de 29%, une marge opérationnelle négative de 1% et un bénéfice net marginal de 66 M$ - contre 923 M$ un an avant. En base non-GAAP, la marge opérationnelle a décliné à 23%, tandis que le bénéfice net a été de 1,09 milliard de dollars ou 67 cents par titre.