AMD livre un énorme 'warning' !

(Boursier.com) — AMD abandonnait 4,5% après bourse à Wall Street hier soir. Le groupe, citant un marché PC plus faible que prévu et une correction significative des stocks à travers la chaîne d'approvisionnement, a livré en effet des comptes préliminaires particulièrement décevants. Pour le troisième trimestre fiscal, AMD fait état de revenus de 5,6 milliards de dollars environ, très éloignés de la guidance antérieure qui se situait à 6,7 milliards de dollars, plus ou moins 200 millions de dollars. Les revenus du segment Client expliquent l'essentiel de cette mauvaise surprise. En revanche, les revenus des Data Center, du Gaming et des segments "embarqués" ont tous progressé significativement en glissement annuel, en ligne avec les anticipations de la compagnie. A 5,6 milliards de dollars, les revenus totaux du trimestre représentent encore une croissance de 29%, mais le groupe tablait auparavant sur une expansion de 55% (pour le milieu de fourchette).

AMD évoque donc des livraisons de processeurs réduites du fait d'un marché PC plus faible qu'attendu et de la correction importante des stocks. La marge brute trimestrielle est anticipée quant à elle à environ 42%, alors que la marge brute non-GAAP devrait se situer à 50% - contre 54% auparavant estimé. La déception sur la marge brute ajustée provient de volumes réduits sur le segment Client et de l'impact du prix moyen de vente. En outre, les résultats du troisième trimestre devraient inclure environ 160 millions de dollars de charges principalement pour les stocks, les prix et les réserves associées dans les activités graphiques et clientes.

"Le marché PC s'est considérablement affaibli au cours du trimestre", a déclaré la présidente et DG d'AMD, Lisa Su. "Bien que notre portefeuille de produits reste très solide, les conditions macroéconomiques ont entraîné une demande de PC plus faible que prévu et une importante correction des stocks dans toute la chaîne d'approvisionnement des PC. Alors que nous naviguons dans les conditions de marché actuelles, nous sommes satisfaits des performances de nos segments Data Center, Embedded et Gaming et de la solidité de notre modèle commercial et de notre bilan diversifiés. Nous restons concentrés sur la livraison de notre feuille de route de produits leaders et nous sommes impatients de lancer notre centre de données 5 nm de nouvelle génération et nos produits graphiques plus tard ce trimestre".