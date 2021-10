AMD : impressionnant, comme prévu

(Boursier.com) — AMD a publié hier soir des comptes trimestriels particulièrement robustes, comme prévu, et fournit par ailleurs une solide guidance, fort de ses gains de parts de marché, surtout dans les activités dédiées aux serveurs. Le groupe a dégagé un bénéfice trimestriel ajusté par action de 73 cents, contre 66 cents de consensus et 41 cents un an plus tôt. Les revenus sur ce trimestre de septembre ont totalisé 4,31 milliards de dollars, dépassant de 5% le consensus, contre 2,8 milliards de dollars sur la période correspondante de l'an dernier. La demande des centres de données et celle relative aux 'puces' gaming, a soutenu les comptes. Le bénéfice net s'est élevé à 923 millions de dollars et 75 cents par action, contre 390 millions de dollars un an plus tôt. L'activité de 'puces' graphiques et informatiques a progressé de 44%.

Les revenus du quatrième trimestre fiscal sont attendus supérieurs au consensus, malgré les faiblesses de la supply chain. Les revenus du trimestre sont attendus à 4,5 milliards de dollars, plus ou moins 100 millions, contre 4,25 milliards de consensus. Les revenus annuels sont anticipés en vive croissance de 65%, une révision en hausse, alors que la guidance antérieure était de 60%. Lisa Su, directrice générale du groupe, explique que l'activité de centres de données a très bien performé, et qu'une forte demande y est toujours observée. Le marché PC devrait rester 'plat', alors que la demande en puces utilisées dans les consoles Xbox et PlayStation devrait demeurer forte.