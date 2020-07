AMD flambe après les comptes

(Boursier.com) — AMD bondit de 11% en pré-séance à Wall Street après les comptes. Les analystes saluent les résultats du rival d'Intel, qui a dépassé les attentes au second trimestre et table sur un second semestre particulièrement dynamique. Sur le trimestre clos, le concepteur de processeurs a réalisé un bénéfice par action de 18 cents et des revenus en croissance de 26% à 1,94 milliard de dollars. Le consensus était de 16 cents de bpa ajusté pour 1,86 milliard de recettes. Lisa Su, CEO du groupe, se montre confiante malgré l'incertitude économique et table sur une croissance des revenus annuels de 32%, alors que la guidance antérieure était voisine de 25%. Pour le troisième trimestre, AMD anticipe des revenus allant de 2,45 à 2,65 milliards, contre 2,32 Mds$ de consensus.