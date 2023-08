AMD fait-il toujours rêver Wall Street avec l'intelligence artificielle ?

(Boursier.com) — AMD , le concepteur américain de processeurs, seul rival crédible pour l'heure de Nvidia dans les produits dédiés à l'intelligence artificielle, a publié hier soir des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux attentes. Pourtant, les comptes n'ont rien d'exceptionnel, l'activité centres de données ayant reculé de 11% avec un chiffre d'affaires de 1,32 milliard de dollars seulement, alors que les revenus du segment "client" ont plongé de 54% à 998 millions de dollars. Il faut donc une certaine imagination pour justifier le quasi-doublement du cours de bourse depuis le début de l'année, mais on sait que Wall Street n'est pas dénué de cette faculté. Ainsi, le titre pointait hier soir en hausse de 3% après bourse. Les opérateurs ont constaté des ventes et profits supérieurs aux anticipations. Le bénéfice par action a été de 58 cents contre 57 cents de consensus. Les ventes se sont établies au total à 5,36 milliards de dollars contre 5,32 milliards de consensus.

Les accélérateurs d'AMD, qui contribuent au développement de logiciels d'IA, suscitent davantage l'intérêt des clients. Ce marché des accélérateurs d'IA dans les centres de données pourrait atteindre 150 milliards de dollars d'ici 2027, a déclaré l'offensive directrice générale d'AMD, Lisa Su, lors de la conférence de présentation des résultats hier soir. Les "engagements" des clients sur les produits d'IA d'AMD ont quant à eux plus que septuplé au dernier trimestre, alors que les clients se préparaient à renforcer leur infrastructure. C'est du moins ce qu'a affirmé la dirigeante. "Alors que nous n'en sommes encore qu'aux tout premiers jours de la nouvelle ère de l'IA, il est clair que l'IA représente une opportunité de croissance de plusieurs milliards de dollars pour AMD", a assuré la CEO. Pour l'instant, les prévisions financières sont toutefois relativement prudentes. Le chiffre d'affaires du troisième trimestre est attendu entre 5,4 et 6 milliards de dollars, contre un consensus de 5,82 milliards de dollars. Le point médian de cette fourchette représenterait une progression de 2,5% des revenus, après deux trimestres de recul. Une bonne nouvelle, mais une expansion pour l'heure loin d'être exponentielle...

AMD est aussi le deuxième plus grand fabricant de processeurs PC derrière Intel. Le marché semble se reprendre, alors que les clients ont réduit leurs stocks excédentaires. Le chiffre d'affaires de l'unité de puces PC d'AMD, bien qu'en forte baisse sur le trimestre clos, a nettement dépassé le consensus. La division de jeux a généré 1,58 milliard de dollars, performance en revanche inférieure aux attentes. L'activité de centre de données d'AMD a aussi raté le consensus, à 1,32 milliard contre 1,4 milliard de dollars pour les estimations de marché. Mais la demande des centres de données devrait donc se reprendre au second semestre de l'année et plus particulièrement au quatrième trimestre, alors qu'AMD pourra proposer sa puce accélératrice MI300 pour répondre à "l'incroyable" demande de l'IA. "L'intérêt des clients est très élevé", a lancé la directrice du groupe hier soir, ajoutant que plusieurs clients cherchaient à déployer les accélérateurs MI300 aussi vite que possible. A propos des restrictions à l'exportation de ces technologies vers la Chine, imposées par les USA, AMD pourrait procéder comme Nvidia qui a créé un produit moins puissant qui n'enfreindrait pas les règles américaines. "Notre plan est, bien sûr, d'être pleinement conforme aux contrôles américains à l'exportation, mais nous pensons qu'il existe une opportunité de développer un produit pour notre clientèle en Chine", a ajouté la CEO.