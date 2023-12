AMD : des prévisions de marché stratosphériques dans les puces d'IA

(Boursier.com) — AMD , le concepteur américain de processeurs, rival de Nvidia dans les puces d'IA, a affiché ses ambitions hier. Lors d'un événement californien à San Jose, Lisa Su, directrice générale du groupe, a fourni quelques estimations particulièrement conséquentes concernant le potentiel du marché des puces d'intelligence artificielle, qui pourrait grimper à plus de 400 milliards de dollars sur les quatre prochaines années. Cela représente plus de deux fois le niveau anticipé en août. Le marché des puces IA pour centres de données est évalué à 45 milliards de dollars cette année... Le groupe se montre par ailleurs confiant dans le potentiel de son lineup MI300. Les nouvelles puces IA d'AMD afficheraient 2,4 fois plus de mémoire que le GPU H100 de Nvidia. Su affirme que ces nouvelles puces sont équivalentes au H100 en matière de capacité à former des logiciels d'IA et bien meilleures dans le processus d'exécution software...

Nvidia développe néanmoins dans le même temps ses puces de nouvelle génération. Le H100 sera ainsi remplacé par le H200 au premier semestre 2024. Nvidia devrait aussi proposer une toute nouvelle architecture pour le GPU plus tard dans l'année.