AMD : bonne surprise au 4e trimestre, mais le titre flanche

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans le sillage d'IBM et Intel la semaine dernière, un autre géant du secteur technologique, AMD, a publié mardi des comptes supérieurs au consensus pour le 4e trimestre 2019. Cependant, le titre AMD cédait 3,8% dans les cotations post-séance après la publication, les prévisions du groupe ayant déçu.

Après la clôture de Wall Street, le fabricant américain de semi-conducteurs a annoncé avoir dégagé un bénéfice net trimestriel de 170 millions de dollars (15 cents par action) contre 38 M$ un an plus tôt (4 cents par action). Ajustés des éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 0,32$, dépassant légèrement le consensus qui attendait 0,31$. Les revenus ont totalisé 2,13 milliards de dollars contre 1,42 Md$ un an plus tôt (+50%) et 2,11 Mds$ attendus par les analystes.

Les perspectives du groupe ont en revanché déçu les investisseurs. AMD s'attend à des ventes de 1,75 Md$ au 1er trimestre 2020, alors que les analystes tablaient sur 1,86 Md$.