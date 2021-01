AMD : bond des bénéfices

(Boursier.com) — AMD a annoncé hier soir des comptes supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre. Le bénéfice ajusté trimestriel par action s'est envolé ainsi de 63% à 52 cents. Le consensus était de 47 cents. Le fabricant de processeurs a affiché des ventes en vive croissance de 53% en glissement annuel, à 3,24 milliards de dollars contre 3,02 milliards de consensus. Le groupe a notamment profité de solides ventes de processeurs Ryzen. En outre, les anticipations financières de la firme pour le premier trimestre fiscal et l'exercice 2021 sont supérieures aux attentes de marché. Pour le premier trimestre, AMD table sur des revenus voisins de 3,2 milliards de dollars (plus ou moins 100 M$), alors que le consensus n'était que de 2,7 milliards. Pour 2021, la croissance de l'activité est attendue proche de 37%, contre 28% de consensus. Le Californien de Santa Clara ferait donc nettement mieux que prévu et confirme sa montée en puissance face à Intel.