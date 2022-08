AMC tente de rassurer, après l'épisode Cineworld

(Boursier.com) — Le président et directeur général d'AMC, Adam Aron, a tenté de rassurer hier soir : "Hier, Cineworld, qui est la deuxième plus grande chaîne de cinémas au monde, a publié une déclaration publique selon laquelle elle prévoit de faibles niveaux de fréquentation jusqu'en novembre 2022, ce qui devrait avoir un impact négatif sur sa position de liquidité à court terme". Aron a poursuivi : "Chez AMC, comme nous l'avons divulgué publiquement précédemment, la liste des films du troisième trimestre 2022 devrait être relativement faible. Cependant, nous restons assez optimistes quant à la demande croissante pour notre portefeuille de salles de cinéma au quatrième trimestre 2022 et pour l'année civile 2023". Le management du géant américain du cinéma, AMC, a donc tenté de réconforter les investisseurs suite à la lourde correction boursière récente. Hier, le titre AMC avait décroché de 42% et celui d'APE, tout juste distribué en "dividende", de 13,7%.

Aron a ajouté : "En ce qui concerne la liquidité d'AMC, AMC a terminé le deuxième trimestre de 2022 avec plus d'un milliard de dollars de liquidités, grâce à des quantités importantes de liquidités levées au cours des années civiles 2020 et 2021. Notre nouveau titre AMC Preferred Equity (APE), qui commence à se négocier sur la Bourse de New York depuis le lundi 22 août 2022, devrait également faire de nous une entreprise beaucoup plus forte". Aron a conclu : "En conséquence, nous restons confiants quant à l'avenir d'AMC".