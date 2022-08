AMC s'effondre, après les comptes et... le dividende (dilutif) APE

(Boursier.com) — AMC chute de 10% avant bourse à Wall Street. La chaîne américaine de cinémas, grande star de la période des 'meme stocks', a quelque peu déconcerté les opérateurs hier soir en annonçant un dividende "equity" sous forme de titres "APE". Adam Aron, directeur général de la plus grande chaîne de cinéma aux USA, a précisé que le nouvel instrument financier servant de dividende exceptionnel s'apparenterait à une 'division d'actions' (split). AMC pourrait émettre davantage de titres privilégiés, qui, une fois convertis en actions AMC, dilueraient possiblement les détenteurs existants. C'est du moins la crainte des investisseurs. Pour l'instant, les actionnaires obtiendront une part de la nouvelle action privilégiée, qui, selon Aron, viserait à "reconnaître nos actionnaires passionnés et solidaires". Les actions privilégiées, qui seront cotées à New York sous le symbole "APE", seraient convertibles en actions AMC, sous réserve de l'autorisation d'AMC et des investisseurs - qui avaient repoussé prudemment l'an dernier un effort visant à émettre 25 millions de nouvelles actions. Aron a déclaré que la société pourrait autoriser des actions privilégiées supplémentaires à l'avenir pour réduire la dette, faire des acquisitions dans le secteur ou rembourser les créanciers.

Les petits investisseurs qui s'étaient engouffrés durant la frénésie des meme stocks sur le dossier AMC pendant la pandémie s'étaient appelés "Apes". La société met également à disposition un jeton non fongible "I OWN APE", qui sera distribué aux 765 000 membres de son programme AMC Investor Connect.

Plus sérieusement, la chaîne a annoncé hier soir une perte de 20 cents par action, à l'exclusion de certains éléments, mieux que la perte de 24 cents attendue par les analystes. Les revenus ont plus que doublé pour atteindre 1,17 milliard de dollars, en ligne avec les attentes. Alors que les ventes de billets s'améliorent, la chaîne n'a pas encore retrouvé les 1,5 milliard de dollars de recettes du deuxième trimestre de 2019. AMC a écoulé 43,5 millions de billets aux États-Unis au deuxième trimestre, contre 71,9 millions au deuxième trimestre de 2019. Néanmoins, les ventes de billets ont plus que doublé par rapport à l'année précédente. AMC compte également sur des prix plus élevés pour générer plus de chiffre d'affaires. Des sorties majeures telles que 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' et 'Top Gun: Maverick' ont soutenu le trimestre.