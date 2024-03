AMC poursuit son plongeon à Wall Street

(Boursier.com) — AMC , la chaîne américaine de cinémas qui ne cesse de diluer ses actionnaires, décroche encore avant bourse à Wall Street au lendemain de sa publication trimestrielle. AMC a affiché une perte trimestrielle plus lourde qu'attendu, avec les dépenses accrues de distribution des films de concert de Taylor Swift et Beyoncé et en l'absence de grandes sorties à Hollywood. Le groupe a affiché un chiffre d'affaires de 1,10 milliard de dollars pour le trimestre contre 1,05 milliard de consensus. De grands titres, dont le deuxième volet de 'Dune', ont été repoussés à ce premier trimestre du fait des grèves ayant interrompu de nombreuses productions américaines en fin d'année dernière. AMC s'est ainsi concentré sur les films-concerts 'Taylor Swift : The Eras Tour' et 'Renaissance : A Film by Beyonce', mais les dépenses d'exploitation ont grimpé à 1,25 milliard sur le trimestre clos. Le groupe a déploré une perte par action de 83 cents, bien plus importante que prévu. AMC devrait en revanche profiter sur le trimestre entamé des sorties de la suite de Dune et du nouveau 'Kung Fu Panda'.