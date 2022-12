AMC Networks supprime 20% des effectifs

(Boursier.com) — AMC Networks, groupe américain de médias à l'origine notamment de la série 'The Walking Dead', prévoit de comptabiliser une charge de restructuration de 350 à 475 millions de dollars liée à la suppression d'environ 20% de ses effectifs US. Le plan de restructurations avait été déjà annoncé fin novembre. La société de médias s'adapte à une baisse du nombre d'abonnés au câble et à une économie en plein ralentissement. Sa directrice générale, Christina Spade, a démissionné cette semaine après seulement trois mois en poste. AMC Networks, avec son réseau homonyme, Sundance TV et BBC America, avait auparavant bénéficié de la croissance de la télévision par câble. Ses séries 'Mad Men' ou 'Breaking Bad' avaient connu des succès retentissants.