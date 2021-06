AMC lève encore 590 M$ et devient la reine des "BANG"

(Boursier.com) — La folle spéculation s'est poursuivie jeudi sur les actions prisées des petits porteurs actifs sur les réseaux sociaux, désormais surnommées les "BANG" à Wall Street. La chaîne de cinémas AMC Entertainment, qui avait presque doublé mercredi (+95%!), a ainsi rechuté de 35% en début de journée, avant de repartir en hausse de 9%, puis de terminer à 51,34$ (-17,9%)...

La société a annoncé jeudi matin une nouvelle augmentation de capital, sa 4e levée de fonds depuis 6 mois, tout en mettant en garde les investisseurs contre les risques encourus de perte totale ou partielle de leur mise... D'autres "meme stocks" comme Blackberry (+4,1%), GameStop (-8,5%) ou Bed Bath & Beyond (-27,8%) ont aussi été très agitées ce jeudi à Wall, malgré l'absence d'éléments nouveaux sur leur situation fondamentale.

Après les GAFA, voici les valeurs "BANG" !

Le titre AMC ne valait que 2$ début janvier, alors que de nombreux investisseurs pariaient sur une faillite du groupe durement frappé par la crise du Covid-19. Les petits porteurs du forum 'WallStreetBets" sur le réseau Reddit ont cependant fait massivement le pari inverse, avec un succès certain. L'envolée du titre semble cependant déconnectée des fondamentaux du groupe, qui reste en grande difficulté financière, malgré la réouverture récente de ses salles de cinéma aux Etats-Unis et ailleurs dans monde à la faveur du reflux de la pandémie de Covid.

Dans les salles de marchés, le groupe des valeurs spéculatives telles de Blackberry, AMC, Nokia et GameStop, a été baptisé du nom de "BANG", beaucoup d'investisseurs estimant que le récent engouement pour ces valeurs a formé une bulle qui explosera un jour ou l'autre...

Nouvelle levée de 590 M$ en actions nouvelles

Ainsi, mercredi, le titre d'AMC a presque doublé (+95%) sur la seule nouvelle que la direction d'AMC proposait des avantages en nature (dont du popcorn gratuit...) dans ses salles de cinéma à ses quelque 3 millions de nouveaux actionnaires individuels, qui détiennent désormais plus de 80% du capital...

Cet appétit insatiable pour ses actions a incité AMC à réaliser jeudi, en quelques heures, une nouvelle augmentation de capital, destinée à financier notamment son désendettement (5 Mds$ de dette au 31 mars) et d'acquérir de nouveaux cinémas.

Le groupe a ainsi indiqué jeudi soir avoir émis 11,55 millions de titres à 50,85$ l'unité, soit un total de 587,3 millions de dollars, ce qui porte à 1,246 milliard de dollars les capitaux levés en actions et obligations depuis 6 mois, en vue d'améliorer son bilan et de saisir des opportunités d'avenir, a indiqué Adam Aron, le directeur général d'AMC dans un communiqué.

Risque de perdre tout ou partie de sa mise

Dans la matinée, en annonçant cette nouvelle augmentation de capital, AMC avait pris soin de prévenir les investisseurs des risques encourus, liés à la récente volatilité de son cours de Bourse... Celle-ci reflète les dynamiques du marché et de trading, "sans rapport avec l'activité réelle ou les fondamentaux économiques et industriels du groupe", a reconnu AMC dans le prospectus relatif à l'opération. Le groupe a rappelé que sa capitalisation boursière actuelle, autour de 28 Mds$, est bien plus élevée qu'elle ne l'était avant la crise du coronavirus.

"Nous ne savons pas combien de temps ces dynamiques dureront", a encore avoué le groupe. Dans ces conditions, AMC est même allé jusqu'à écrire: "nous vous mettons en garde contre un investissement dans nos actions de Class A, à moins d'être préparés au risque de perdre tout ou une partie substantielle de votre investissement".