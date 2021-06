AMC, GameStop : la SEC met en garde contre les manipulations!

(Boursier.com) — Le gendarme de la Bourse américaine surveille de près la bulle spéculative qui s'est formée sur un petit groupe de valeurs prisées des petits porteurs actifs sur les réseaux sociaux. La SEC (Securities and Exchange Commission) a ainsi averti lundi qu'elle étudiait les opérations et les variations frénétiques de certaines valeurs, comme l'exploitant de salles de cinémas AMC Entertainment (+14,5% lundi soir), la chaîne de magasins de jeux vidéo GameStop (+12,7%) ou la société de télécoms Blackberry (+13,4%).

La SEC "continue de surveiller le marché à la lumière de la récente volatilité de certaines valeurs pour déterminer s'il y a eu des actions de perturbation du marché, des manipulations ou d'autres actes fautifs", a indiqué la Commission dans un communiqué. "En outre, nous agirons pour protéger les actionnaires individuels si des violations des lois fédérales sur les valeurs mobilières sont découvertes", a ajouté la SEC.

La SEC s'est aussi penchée ces derniers mois sur d'autres secteurs spéculatifs de la cote, en particulier celui des SPAC (sociétés d'acquisition à vocation spéciale). Ces coquilles vides introduites en vue de fusionner ultérieurement avec d'autres entreprises souhaitant entrer en Bourse, se sont multipliées à Wall Street cette année. Le nouveau président de la SEC, Gary Gensler, a laissé entendre que le régulateur pourrait réglementer davantage ces SPAC, estimant qu'ils représentaient des risques pour les investisseurs particuliers en raison de leur complexité.

5 millions de petits porteurs sur 'WallStreetBets'

Les "meme stocks", ces actions choyées par les nouveaux actionnaires individuels présents sur les réseaux sociaux, ont connu depuis le début de l'année des envolées sans rapport avec leur fondamentaux. La plupart de ces sociétés sont en difficulté financière, ciblées par les "hedge funds" vendeurs à découvert, qui parient sur la baisse des cours, voire sur la faillite. Ces derniers mois, les fonds spéculatifs ont cependant été mis en échec par des petits porteurs qui se sont coordonnés via le réseaux social Reddit, et son forum 'WallStreetBets', qui revendique non moins de 5 millions de membres.

Les cours de Bourse se sont envolés au point que dans les salles de marchés, les sociétés concernées sont désormais ironiquement baptisées "BANG" (Blackberry, AMC, Nokia, GameStop), une onomatopée désignant à la fois la flambée boursière et le risque d'explosion de la bulle...

Depuis le début de l'année, le titre AMC a flambé de 2.487%, GameStop de 1.385%, Blackberry de 137% et Nokia de 43%. Dans la même veine, le détaillant de prêt à porter Express Inc a bondi de 527% et le distributeur de produit pour la maison Bed Bath & Beyond a grimpé de 91%.