AMC Entertainment se lance dans la ruée vers l'or !

(Boursier.com) — Coup de folie ou placement lucratif ? Le nouvel investissement d'AMC Entertainment a quelque peu surpris les investisseurs. Le premier exploitant américain de salles de cinéma a ainsi annoncé mardi avoir acheté une participation de 22% dans... une petite société minière américaine, Hycroft Mining Holdings, qui exploite des gisements d'or et d'argent dans le Nevada.

L'annonce a fait grimper le cours de Hycroft de 16% en séance à 1,62$ (après un bond de plus de 100% dans les cotations pré-séance), tandis qu'AMC avançait de 6%, soutenu par les investisseurs particuliers sur le réseau social Reddit et son forum WallStreetBets, qui s'est illustré en 2021 en faisant s'envoler AMC et d'autres "actions meme". Cotant moins de 3 euros en 2021, plombé par la crise du coronavirus, AMC s'était envolé à près de 60$ en juin 2021, avant de rechuter autour de 14$ ces derniers jours.

AMC Entertainment a donc annoncé mardi avoir signé un accord pour acheter 23,4 millions de titres Hycroft Mining Holding, soit 22% du capital, pour 27,9 millions de dollars en cash. AMC va en outre recevoir des bons de souscriptions lui permettant de doubler sa participation au cours de 1,07$ par action.

Un autre investisseur, l'homme d'affaires Eric Sprott, spécialisé dans les métaux fera un investissement équivalent à celui d'AMC, a indiqué AMC dans un communiqué. Hycroft a de son côté indiqué avoir récolté 56 millions de dollars auprès d'AMC et d'Eric Sprott en vue de renforcer son bilan et d'extérioriser la valeur de ses réserves d'or et d'argent.

Une "audacieuse diversification" pour le patron d'AMC

Selon AMC, cette mine du nord du Nevada dispose de réserves prouvées d'or de 15 millions d'onces et d'argent de 600 millions d'onces. Pour Adam Aron, le directeur général d'AMC, cet investissement "est une opportunité vraiment formidable de renforcer et d'enrichir potentiellement notre société, et donc de créer une valeur significative pour les actionnaires d'AMC Entertainment", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Dans un tweet, il a qualifié l'opération d'"audacieuse diversification" et a estimé que "l'expertise d'AMC pourra aider Hycroft à renforcer ses liquidités".

AMC is playing on offense again with a bold diversification move. We just purchased 22% of Hycroft Mining (NASDAQ: HYMC) of northern Nevada. It has 15 million ounces of gold resources! And 600 million ounces of silver resources! Our expertise to help them bolster their liquidity. pic.twitter.com/LihqZguwnd — Adam Aron (@CEOAdam), via Twitter

Pour Adam Aron, Hycroft est dans une situation comparable à celle d'AMC il y a un an, après la crise du Covid : "elle aussi possède des actifs solides comme le roc, mais pour diverses raisons, elle a été confrontée à un problème de liquidité grave et immédiat. Le cours de son action a ainsi chuté. Nous sommes convaincus que notre implication peut grandement l'aider pour surmonter ses défis - à son avantage et au nôtre", a estimé le dirigeant.