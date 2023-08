AMC Entertainment : le troisième trimestre s'annonce explosif avec 'Oppenheimer' et 'Barbie'

(Boursier.com) — AMC Entertainment bondit en pré-séance à Wall Street après la publication de résultats plus solides que prévu et la perspective d'un troisième trimestre 'explosif' ! La principale chaîne américaine de cinémas a dégagé un Ebitda ajusté de 182,5 millions de dollars sur les trois mois clos fin juin, contre 106,7 M$ un an plus tôt et un consensus logé à 153,3 M$. Le chiffre d'affaires a augmenté de 15,6% à 1,35 milliard de dollars (1,29 Md$ attendu). Le bénéfice par action a atteint 1 cent contre une perte de 12 cents par action un an plus tôt.

"Le troisième trimestre démarre de manière explosive avec "Barbie", "Oppenheimer", "Mission Impossible - Dead Reckoning Part One" et "Sound of Freedom"", a déclaré le PDG Adam Aron, ajoutant que le mois de juillet a battu tous les records en matière de revenus dans l'histoire d'AMC.