AMC Entertainment : bon début d'année, le titre grimpe

(Boursier.com) — AMC Entertainment gagne du terrain avant-bourse après que l'exploitant des salles de cinéma eut publié un chiffre d'affaires trimestriel meilleur que prévu et une perte nette réduite grâce au succès des films à gros budgets comme "The Batman". Sur les trois premiers mois de l'année, la firme a essuyé une perte ajustée par action de 52 cents pour des revenus de 758,7 M$. Des données supérieurs aux attentes des analystes.

"Nos résultats pour le premier trimestre 2022 représentent le meilleur premier trimestre d'AMC en deux années complètes. Nous poursuivons notre trajectoire de reprise pos-pandémique, en plus que quintuplant les revenus et améliorant l'EBITDA ajusté de près de 80% par rapport à il y a un an", a déclaré le DG d'AMC, Adam Aron.

Les ventes de billets ont plus que quintuplé par rapport à l'année précédente, lorsque les cinémas étaient encore pour la plupart fermés à cause de la pandémie de coronavirus. Pourtant, elles sont encore loin des niveaux qui prévalaient avant la pandémie : régulièrement plus d'un milliard de dollars sur les trois premiers mois de l'année.

S'il faudra probablement attendre encore des années pour que les recettes au box-office retrouvent les niveaux d'avant la crise sanitaire, la sortie de plusieurs blockbusters au cours de l'été ("Top Gun: Maverick", "Jurassic World Dominion"...) pourrait aider les chaînes de salles de cinéma à remonter plus rapidement la pente.