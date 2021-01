AMC Entertainment : +300% !

(Boursier.com) — Les marchés sont-ils en train de devenir fous ? Après GameStop (qui flambe encore de plus de 100%), AMC Entertainment fait beaucoup parler en ce milieu de semaine. Il faut dire que le titre de l'exploitant de salles de cinéma s'envole de plus de 300% à l'ouverture de Wall Street, au plus haut depuis 2018 ! Une flambée qui efface la chute dramatique subie par le titre depuis plusieurs mois.

A l'image de GameStop, AMC fait partie des petites valeurs parmi les plus 'shortées' outre-Atlantique. Des sociétés ciblées par les particuliers qui se ruent sur les options d'achat afin d'obliger les fonds spéculatifs à racheter leurs positions vendeuses. Ce qui, in fine, entretient la hausse du titre. Selon les données d'IHS Markit, les positions courtes sur AMC ne représentaient plus que 18% du flottant le 25 janvier contre plus de 40% en décembre.

Plus fondamentalement, le groupe a annoncé en début de semaine avoir obtenu 917 millions de dollars d'argent frais qui devraient lui permettre de traverser les six prochains mois alors que l'industrie du cinéma est touchée de plein fouet par la crise liée au coronavirus. Tout proche de la faillite en fin d'année, le groupe a vu ses revenus plonger de 91% au troisième trimestre, à 119,5 M$. Si le ciel s'est un peu éclaircie au-dessus d'AMC, la situation de la firme reste néanmoins toujours très fragile d'autant que la pandémie fait encore des ravages aux Etats-Unis. Pas de quoi effrayer les nouveaux traders de Wall Street à la recherche de sensations fortes.