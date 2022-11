AMC en pertes au troisième trimestre

(Boursier.com) — AMC , la chaîne américaine de cinémas, a publié des résultats en pertes au troisième trimestre. La perte ajustée par action a été de 20 cents, contre un consensus de -25 cents et un niveau de -44 cents un an plus tôt. Les revenus ont totalisé quant à eux 968 millions de dollars, en ligne avec les attentes, contre 763 millions de dollars un an auparavant. Le management explique sa performance mitigée par un trimestre léger en termes de sorties de blockbusters. Adam Aron, CEO du groupe très apprécié des amateurs de 'meme stocks', estime que le box office sera meilleur au quatrième trimestre. Disney sortira d'ailleurs ce week-end 'Black Panther : Wakanda Forever', avant son 'Avatar 2' prévu pour mi-décembre. Aron juge par ailleurs que les recettes totales américaines du box office pourraient augmenter de 15 à 20% l'année prochaine, avec une accélération des sorties de films.