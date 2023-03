AMC décroche à Wall Street, après les pertes trimestrielles

(Boursier.com) — AMC , principale chaîne américaine de cinémas et 'meme stock' vedette à Wall Street, cédait 7% après bourse hier soir. Pour le trimestre clos, celui des fêtes de fin d'année, la chaîne a affiché un déficit de 288 millions de dollars soit 26 cents par titre. La perte ajustée par action a été de 14 cents, alors que les analystes tablaient sur 19 cents selon FactSet. Les revenus trimestriels ont été de 991 millions de dollars, alors que le consensus était de 978 millions de dollars. Sur l'ensemble de l'exercice, AMC a déploré une perte de 974 millions de dollars et 93 cents par action, pour des revenus d'environ 3,9 milliards de dollars. "Avec plus de films majeurs à venir en 2023, nous sommes très confiants que notre reprise continuera à montrer des progrès considérables cette année", a déclaré le directeur général Adam Aron, dont le groupe affiche sa quatrième année consécutive de pertes. Aron insiste tout de même sur la nécessité "de rester viable" en levant des fonds et en réduisant la charge de la dette. AMC a terminé l'année avec 843 millions de dollars de liquidités.