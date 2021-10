AMC corrige malgré l'excellente fréquentation des salles

(Boursier.com) — AMC , porté sur des niveaux de valorisation très élevés par les traders sociaux, reperd 3% ce jour à Wall Street malgré l'annonce de ses très bons chiffres de fréquentation. La chaîne américaine de cinémas a établi de nouveaux records post-réouverture en termes de fréquentation globale et ventes alimentaires ou de boissons sur le week-end. Le groupe a profité des sorties de 'Venom : Let There Be Carnage" aux USA et du James Bond 'No Time To Die' à l'international. AMC aux États-Unis et Odeon Cinemas Group à l'international ont ainsi affiché leurs meilleurs revenus depuis février 2020. Du jeudi 30 septembre au dimanche 3 octobre, AMC a attiré plus de 2,4 millions de spectateurs dans ses salles, contre plus de 1,4 million pour Odeon Cinemas.