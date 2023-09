AMC boucle une belle opération de dilution massive

(Boursier.com) — AMC , la chaîne américaine de cinémas, a indiqué avoir levé 325 millions de dollars par une offre de titres ATM (vendus sur le marché) à un cours moyen de 8,14$. Le groupe, qui croule sous une dette massive, dilue donc une fois de plus ses actionnaires. Les produits bruts engrangés doivent servir à "renforcer notre capacité à survivre puis prospérer", lance Adam Aron, le directeur général de l'affaire. L'offre avait débuté le 6 septembre et un peu à la manière d'une copieuse tranche OCA, a fait plonger AMC de 40% supplémentaires sur la période. Le titre perd les trois quarts de sa valeur depuis le début de l'année et 90% sur un an. L'ex-'meme stock' lutte donc toujours pour restaurer sa situation de bilan, dans un contexte pourtant favorable avec "l'effet Taylor Swift", et suite aux succès au box office de Barbie ou Oppenheimer. Aron évoque aussi une "flexibilité" accrue suite à cette transaction.