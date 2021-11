AMC : bitcoin, NFT et popcorn maison

(Boursier.com) — AMC trébuche de 5% en pré-séance à Wall Street, au lendemain de sa publication du troisième trimestre. La chaîne américaine de cinémas, 'meme stock' vedette des WallStreetBets avec GameStop, a publié hier soir des revenus supérieurs aux attentes et un résultat s'approchant de l'équilibre. Après un colossal rallye de 2.142% depuis le début de l'année, il fallait bien cela pour justifier la très forte revalorisation (bulle ?) du dossier. Pour le troisième trimestre, la perte ajustée par action a été de 44 cents, contre 42 cents de consensus et 5,70$ un an avant. Les revenus ont totalisé quant à eux 763 millions de dollars, contre 119 millions un an avant et 759 millions de consensus.

AMC a tenté de maintenir l'état d'euphorie des investisseurs hier soir en affirmant mener des discussions avec des studios d'Hollywood pour lancer des NFT (non-fungible tokens). Rappelons qu'AMC, qui surfe sur la vague actuelle propice aux actifs digitaux, entend accepter le bitcoin comme mode de paiement pour les billets et la restauration. Le groupe étudie même la possibilité de lancer sa propre cryptomonnaie. Enfin, AMC envisage de lancer sa propre marque de popcorn. "C'est le 21e siècle après tout, et il semblerait qu'il existe une réelle opportunité pour AMC dans ces domaines", a lancé Adam Aron, l'opportuniste CEO de la chaîne. Il a ajouté que les négociations concernant les NFT étaient encore préliminaires et pourraient ne pas aboutir.