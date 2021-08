AMC bientôt prêt pour le Bitcoin !

(Boursier.com) — AMC bondit encore de 10% avant bourse à Wall Street ce mardi, au lendemain de sa publication financière trimestrielle. La chaîne américaine de cinémas, qui est devenue un 'meme stock' très apprécié depuis le phénomène des WallStreetBets, a annoncé pour son second trimestre une perte ajustée par action de 71 cents à comparer à un consensus de -91 cents. La perte est fortement réduite, puisqu'elle se situait à 5,44$ par action sur la période comparable de l'an dernier. Les revenus se sont redressés à 445 millions de dollars sur le trimestre clos fin juin, dépassant de 20% environ le consensus, contre 19 millions de dollars un an avant.

Le groupe a bénéficié de la sortie de certains blockbusters (le nouveau 'fast & furious' et 'Godzilla vs Kong' notamment), ainsi, bien évidemment, que de la réouverture de pratiquement toutes les salles durant le trimestre. Le déficit net est ramené à 344 millions de dollars sur le trimestre écoulé, contre 561 millions un an plus tôt.

AMC Entertainment pourrait par ailleurs accepter le Bitcoin comme mode de paiement pour les places de cinéma et les stands de restauration aux États-Unis d'ici à la fin de l'année, estime le directeur général du groupe, Adam Aron. Selon lui, la chaîne sera alors technologiquement équipée pour commencer à accepter la principale cryptomonnaie. Le CEO qualifie le trimestre de 'transformationnel'. AMC affiche en fin de trimestre une liquidité de 2 milliards de dollars, le groupe ayant profité de la flambée du cours de bourse pour lever des fonds de manière opportuniste.