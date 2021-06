AMC : après +95% hier, le groupe met en garde

(Boursier.com) — Les traders sociaux, accompagnés de certains spéculateurs, ont fait encore s'envoler de 95,2% l'action de la chaîne de cinémas AMC hier à 62,55$ à Wall Street pour une capitalisation boursière de 28,2 milliards de dollars, supérieure à celle de GameStop (20 milliards de dollars). Le titre AMC est encore attendu en progression avant bourse ce jeudi. Adam Aron, le CEO d'AMC Entertainment, a vu sa fortune s'apprécier de plus de 200 millions de dollars depuis le début de l'année avec cette envolée inespérée du cours. "Après tout, ces gens détiennent AMC et je travaille pour eux", a philosophé le CEO suite au récent rallye...

AMC prévient que la récente volatilité du cours de bourse reflète les dynamiques du marché et de trading, sans rapport avec l'activité réelle ou les fondamentaux économiques et industriels. "Nous ne savons pas combien de temps ces dynamiques dureront", avoue le groupe. Dans ces conditions, AMC met en garde contre un investissement dans ses titres Class A, à moins d'être préparé au risque de perdre tout ou partie de son investissement.

En attendant, ceux qui ont parié ces derniers mois sur AMC Entertainment , un des 'meme stocks' préférés du réseau social Reddit et de son forum 'WallSteetBets', sont aux anges. Hier, le titre du leader américain des salles de cinéma a presque doublé par rapport à la veille. Le titre (qui ne valait que 2$ début janvier...) a encore été multiplié par plus de 5 depuis le 21 mai !

Le cours a explosé mercredi après l'annonce par la direction d'AMC d'un programme en faveur de ses actionnaires individuels, à qui AMC promet de fournir régulièrement informations financières, ainsi que... du popcorn gratuit dans ses salles de cinéma, et d'autres avantages comme des invitations à des projections de films en avant-première ! Pour profiter de ces avantages, les actionnaires individuels sont invités à souscrire à la carte de membre "AMC Stubs".

Today, AMC and I launch an innovative effort to communicate often with AMC shareholders. §AMCInvestorConnect gets you AMC Stubs benefits and ***SPECIAL SHAREHOLDER REWARDS*** for those who patronize AMC Theatres in the U.S. Sign up is completely free at https://t.co/b5l62CQlD0 pic.twitter.com/h42VGCCD1I — Adam Aron (@CEOAdam), via Twitter

80% du capital désormais détenu par les petits porteurs

Le directeur général d'AMC, Adam Aron, entend ainsi remercier et attirer dans ses salles ces nouveaux actionnaires qui, via les réseaux sociaux, se sont passionnés pour le dossier AMC depuis le début de l'année. Ils sont désormais plus de 3 millions, et détiennent plus de 80% du capital du groupe. Ces petits porteurs sont parvenus à mettre en échec les hedge funds vendeurs à découvert qui pariaient sur la faillite de la 1ère chaîne américaine de salles de cinéma.

"Nous avons l'intention de communiquer souvent avec ces investisseurs, et de temps en temps, leur offrir des avantages spéciaux dans nos salles de cinéma", a expliqué Adam Aron. "Nous commencerons par du popcorn gratuit lors de leur premier film dans nos salles cet été".

AMC, qui a frôlé le pire pendant la crise du coronavirus, estime désormais pouvoir surmonter la crise : le groupe, qui reste lourdement endetté (5,4 Mds$ au 31 mars) a pu rouvrir ses salles au printemps, a levé trois fois des fonds depuis 6 mois, et Adam Aron estime avoir des liquidités pour tenir au moins jusqu'à la fin du 3e trimestre.

Mardi, AMC a annoncé avoir procédé à sa 3e augmentation de capital depuis le début de l'année, en levant 230,5 millions de dollars auprès d'un fonds spéculatif, Mudrick Capital Management, qui a acquis 8,5 millions d'actions à un prix unitaire d'environ 27,12$. Mardi soir, des sources de marché affirmaient que Mudrick avait immédiatement revendu ses titres, et réalisé une plus-value au passage. Selon des sources citées par 'Reuters' et 'Bloomberg', le hedge fund estimait que les actions de la société étaient surévaluées.